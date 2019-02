Wingate franchit une nouvelle étape de son développement

La banque d’Affaires Wingate, qui a déjà passé la vitesse supérieure dans son développement depuis l’été 2018 (avec notamment le sauvetage de l’activité de La Grande Récré) ne compte pas s’arrêter là dans sa révolution. Déjà reconnue pour son savoir-faire en Restructuring, l’année 2019 sera celle de l’expansion des deals en capital développement pour les équipes de Wingate.

Et c’est désormais par un 4ème associé que les 15 professionnels seront emmenés vers leurs nouveaux objectifs. Arrivé en 2014 chez Wingate, c’est sans hésiter que Pierre Chupin a accepté l’association qui lui a été proposé le mois dernier par les fondateurs. Après ses études au sein d’une business school, Pierre Chupin obtient son diplôme d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes en 2016. Pourtant, sa curiosité l’a rapidement poussé à rechercher de nouveaux challenges professionnels. Attiré par les opérations de hauts de bilan, il cherche alors à rejoindre une boutique de M&A et décide de quitter le monde de l’audit pour rejoindre Stéphane Cohen et Daniel Ramakichenane en tant qu’analyste financier. Pierre s’est notamment illustré sur des opérations de capital transmission telles que la cession de Carewan à KPMG people & change, ou encore la cession de Travel & Co au Groupe OJBB. Il travaille actuellement sur plusieurs deals qui devraient se réaliser au cours du 1er semestre 2019. Dans le cadre du développement de Wingate, c’est donc en tant que banquier d’affaires que Pierre Chupin va désormais contribuer au rayonnement de la branche Capital Développement via le pilotage de levées de fonds, d’opération de M&A et l’élaboration de stratégies de croissance à destination des chefs d’entreprise.