Vauban Infrastructure Partners, nouvel affilié de Natixis IM

Après quinze années passées chez Mirova, l’équipe « Infrastructures Généralistes » de Gwenola Chambon s’apprête à prendre la tête d’un nouveau fonds d’infrastructure sur la place de Paris.

Changement d’organisation chez Natixis Investment Managers : le gérant d’actifs a annoncé la création de Vauban Infrastructure Partners, une nouvelle structure dédiée à l’investissement dans les infrastructures généralistes. “Le lancement prochain de Vauban Infrastructure Partners renforcera notre offre en actifs réels et alternatifs à l’heure où le marché de l’investissement en infrastructures connaît une croissance considérable”, précise Jean Raby, Directeur général de Natixis IM. Une étape importante pour le gestionnaire d’actifs, faisant suite au lancement du spécialiste du Private Equity Flexstone Partners en décembre 2018, l’acquisition du spécialiste européen de la dette privée MV Crédit en juin 2018 et le lancement, en mai 2018, d’une offre de co-investissement en dette privée avec son affilié Ostrum AM.