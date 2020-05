Valérie Blandeau prend les commandes du bureau parisien de Pinsent Masons - Le Magazine des Affaires

Valérie Blandeau prend les commandes du bureau parisien de Pinsent Masons

En fort développement à Paris, le cabinet international Pinsent Masons confie la direction du bureau parisien à Valérie Blandeau. Arrivée il y a un an au sein de la firme, cette associée en Droit social réputée (Bien représentée dans le Legal 500 et Best Lawyer International et Women Law Awards) incarne parfaitement la nouvelle dynamique du cabinet. Depuis son arrivée, elle a notamment re-créé le département Social aujourd’hui composée de 5 personnes et développé des compétences de leadership qui ne sont pas passées inaperçues. Rompue à l’exercice, elle était en effet précédemment Managing Partner de Gowling pendant plusieurs années. Ce choix est finalement assez naturel d’autant que le cabinet est très ambitieux pour le bureau de Paris. Pinsent Masons a procédé à d’importants recrutements au cours des 15 derniers mois dans le domaine de la finance, de l’immobilier et de la fiscalité ou encore les financements de projet et compte continuer ce développement à un rythme soutenu. « Alors que de nombreuses entreprises essaient de gérer au mieux les impacts de la pandémie de Covid-19, nos clients ont plus que jamais besoin de supports et de conseils pratiques pour traverser au mieux cette période de crise sanitaire. Ce sont des temps difficiles pour chaque entreprise et je travaillerai en étroite collaboration avec nos équipes à Paris et les 24 autres bureaux du cabinet afin d’assurer que nous pourrons offrir le meilleur support à nos clients. », explique Valérie Blandeau. Rappelons qu’avec plus de 450 associés et de 3000 collaborateurs dans 25 bureaux à travers le monde, Pinsent Masons fait partie des plus grands cabinets en Europe et dans le monde.