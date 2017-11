TDR Capital reprend Buffalo Grill 400 M€

Mise en vente par DC Advisory, la chaîne de steak houses détenue par Abénex (avec NiXEN Partners et Céréa Partenaire) depuis 10 ans vient d’être reprise par le fonds TDR Capital. Très motivé, le fonds britannique qui avait déjà étudié la reprise du groupe il y a deux ans, a fait une offre ferme de 400 € payée cash. Cela lui a notamment permis de devancer ses nombreux concurrents. Il faut dire que le leader de la restauration en France, avec 390 M€ de chiffre d’affaires pour 350 établissements, a connu un redressement spectaculaire au cours des deux dernières années. Au cours des douze derniers mois, son Ebitda est passé de 5 à 50 millions d’euros et cela malgré l’ouverture d’une vingtaine de restaurants par an. Le nouveau propriétaire britannique envisage de poursuivre les ouvertures de restaurants en France et à l’international mais aussi d’accélérer la digitalisation de l’enseigne. Déjà propriétaire de plusieurs enseignes (dont les Pubs Stonegate), il a en la matière un vrai savoir faire qui devrait profiter à Buffalo Grill. O.B

Acteurs clefs de l’opération : Conseils cédants : financier : DC Advisory (Eric Hamou), due diligences : financière : KPMG, juridique : Mayer Brown (Olivier Aubouin).