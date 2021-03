Stellantis, un groupe automobile à 167 milliards d’euros

Près d’un an et demi après l’annonce du rapprochement des groupes automobiles PSA (Peugeot, Citroën, Opel…) et FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo…), les deux groupes automobiles ont enfin ratifié leur union. Avec 167 milliards d’euros de chiffres d’affaires et 44 milliards d’euros de capitalisation boursière, celle-ci donne naissance au quatrième groupe automobile mondial.

