Simon Associés bénéficie d’un renfort de poids pour sa practice restructuring

Entrepreneur dans l’âme et spécialiste reconnu du traitement des difficultés des entreprises, des restructurations industrielles et financières, Emmanuel DRAI se lance dans une nouvelle aventure en rejoignant le cabinet Simon Associés. « L’ampleur inégalée de la crise actuelle nécessite capacité de production, pluridisciplinarité, empreinte nationale et internationale. Simon Associés est armé pour répondre à ce défi…

