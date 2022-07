Si les banques centrales perdent la main, d’où viendra le coup d’arrêt à la hausse des taux ? - Le Magazine des Affaires

Si les banques centrales perdent la main, d’où viendra le coup d’arrêt à la hausse des taux ?

Qui se souvient de ce que provoque l’inflation et à quel point son retour change la donne des rouages économiques et financiers ? Même les pays plus récemment touchés par des crises inflationnistes l’ont été dans un environnement mondial duquel elle avait disparu et n’ont qu’une expérience relative de ce qu’elle signifie. L’inflation de ces derniers mois a bien peu à voir avec celle des épisodes cycliques traversés depuis le milieu des années quatre vingt, que l’on pouvait dominer à coup de règle de Taylor.

Par Véronique Riches-Flores, fondatrice de RichesFlores Research

