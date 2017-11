Sebia est valorisé 2 Md€ pour son 5ème LBO

Le leader mondial du matériel pour le diagnostic in vitro et ses 200 M€ de chiffre d’affaires changent à nouveau de mains. Soutenu par Astorg Partners depuis 2001 et Montagu PE depuis 2014, le groupe dirigé par Benoit Adelus pourra désormais compter sur le soutien financier de CDPQ, CVC Capital Partners (qui reprennent ensemble 80 % du groupe), et Téthys Invest (20 %). Ce 5eme LBO valorise le groupe quelque deux milliards d’euros (contre 1,4 Md€ il y a seulement trois ans), soit plus de 15 fois l’Ebitda 2017. Le groupe Sebia affiche il est vrai en moyenne 10% de croissance par an depuis 10 ans. Et l’avenir semble tout aussi prometteur car le groupe s’est renforcé dans le domaine du diabète mais également sur le segment de l’analyse par électrophorèse en rachetant l’italien Interlab. O.B

Acteurs clefs de l’opération : CVC CP : Jean-Christophe Germani; Tethys : Alexandre Benais ; CDPQ. Conseils juridiques : Willkie Farr (Cédric Hajage), Bredin Prat (Benjamin Kanovitch), Latham & Watkins (Thomas Forschbach). Conseils cédants : Lazard (Isabelle Xoual), JP Morgan (Edouard Debost) ; juridique : Weil Gotshal (David Aknin) ; due diligence financières : PwC (Hervé Mader). Dette senior : Nomura.