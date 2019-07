RGPD : plus de 16% des plaintes concernent le secteur du travail

Un an après la mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), le cabinet Kramer Levin s’est intéressé aux retombées pratiques qui en découlent. Il en ressort pour l’année 2018 que 16,5 % des plaintes concernent le secteur du travail. Parmi les activités les plus fréquemment concernées : l’internet et les télécoms à hauteur de 36 %, suivi par le commercial à 21 %, ou encore 16 % des plaintes dans le « secteur travail ».

