Révolution Blockchain : Doit-on réglementer l’innovation financière ?

Nombreux sont ceux à penser que la « Blockchain » est le nouvel Internet, la considérant ainsi comme la « prochaine révolution » . La Blockchain a, de fait, une multitude d’applications pouvant influencer de manière significative la manière dont nous interagissons avec l’intelligence artificielle, les ordinateurs et la technologie. Elle peut considérablement démocratiser l’accès à l’information, simplifier la gestion des transactions et réduire le besoin d’intermédiaires institutionnels, ce qui, à terme, pourrait profiter aux consommateurs finaux et à la société.

nitialement conçue comme l’infrastructure sous-jacente de Bitcoin, beaucoup voient désormais les différentes applications de la Blockchain qui s’étendent bien au-delà des monnaies. Les régulateurs financiers, et ce, à travers le monde, commencent aussi à s’intéresser davantage à la Blockchain et tentent de répondre aux différentes interrogations quant à la sécurité, stabilité et perméabilité juridique de cette nouvelle infrastructure qui semblent plaire particulièrement aux acteurs des marchés financiers.

La technologie Blockchain peut être décrite comme l’utilisation d’un registre distribué et décentralisé, souvent appelé « distributed ledger technology » (DLT) pour la vérification et l’enregistrement des transactions. Cette technologie permet à des parties d’envoyer, de recevoir et d’enregistrer des valeurs ou des informations de manière sécurisée sur un réseau d’ordinateurs pair-à-pair. À l’origine développée comme la technologie sur laquelle repose Bitcoin, la Blockchain offre une large palette d’applications ne s’arrêtant pas à la monnaie numérique (ou « crypto-monnaie»), notamment comme plateforme pour des contrats dits « intelligents » (les « smart contracts »).

Il est important de différencier les notions fondamentales relatives à la blockchain. Si Bitcoin est associé à un lourd passé de blanchiment d’argent et de trafics , la blockchain est simplement l’infrastructure sur laquelle a été bâti Bitcoin. Il s’agit de la technologie, pas du produit. Lorsque des parties souhaitent réaliser une transaction sur la blockchain, la transaction envisagée est diffusée au réseau entier. La transaction n’est enregistrée dans un bloc qu’une fois que le réseau en a confirmé la validité en fonction des transactions enregistrées dans tous les blocs précédents.

Le terme « Blockchain » tel qu’employé lors de la récente hypermédiatisation sur le sujet ne renvoie donc pas à une seule technologie, mais à une kyrielle de technologies de bases de données et de protocoles distribués diamétralement différents. Il existe un certain nombre d’infrastructures Blockchain privées et publiques fournies par divers acteurs, incluant notamment, Ethereum, une blockchain publique qui fournit un cadre pour les applications décentralisées, le système Open Blockchain/Hyperledger d’IBM ainsi que le consortium bancaire mené par R3CEV et Eris/TenderMist, pour n’en nommer que quelques-uns.

Une blockchain pour les marchés financiers ?

Le registre distribué utilisé initialement pour Bitcoin est un registre public qui peut être lu ou écrit par toute personne souhaitant effectuer une transaction, ce qui en fait l’outil idéal pour les transactions entre des individus qui ne se connaissent pas. Les blockchains privées ou « avec permission » fonctionnent de la même façon que la blockchain publique, si ce n’est que l’identité de quiconque tente d’accéder à la blockchain doit être validée par rapport à une liste d’identifiants pré-validés. Nous pensons que la grande majorité des applications de blockchain commerciales – en particulier sur les marchés de capitaux – seront susceptibles d’utiliser des blockchains privées ou avec permission.

Les participants des marchés financiers sont les premiers à avoir considéré la blockchain et ses différentes applications en recherchant une efficience quant aux coûts et processus. La blockchain peut être notamment utilisée dans le cadre de compensation et de règlement en apportant avec elle la décentralisation et la désintermédiation. Elle peut être également utilisée comme infrastructure sous-jacente pour les systèmes de paiement, le trading des valeurs mobilières et des dérivés, et même au niveau du retail.

Et les « Contrats Intelligents » ?

On entend généralement par « smart contracts » des programmes informatiques traduisant des termes contractuels. Selon certains, les smart contracts reposant sur la Blockchain pourraient permettre de moderniser les transactions financières et réduire le risque de défaut des contreparties grâce au contrôle et à l’exécution des obligations contractuelles. Bien que la blockchain ait été conçue pour faciliter les transactions en crypto-monnaie, des entrepreneurs développent actuellement la technologie afin d’employer les smart contracts. Pour élaborer un tel contrat, les conditions qui constituent un accord contractuel traditionnel sont codées et téléchargées sur la blockchain, produisant un smart contrat décentralisé qui ne s’appuie pas sur un tiers pour l’enregistrement ou l’exécution.

Défis juridiques et règlementaires

En parallèle à cette évolution technologique, des questions d’ordre juridique et réglementaire se posent en termes de confidentialité, de sécurité et de risques opérationnels. Les évolutions réglementaires, notamment dans l’UE et aux États-Unis, tentent d’adresser certains de ces défis juridiques et également les solutions que cette nouvelle technologie pourrait notamment apporter quant au contrôle du blanchiment d’argent et de la transparence au sein des marchés financiers.

Le 7 février dernier, l’Autorité Européenne des Marchés Financier (ESMA), a publié un rapport sur la blockchain et les DLT en examinant les risques et avantages pour les marchés financiers. Il est intéressant de noter que l’ESMA a notamment indiqué qu’il était encore prématuré de réglementer cette nouvelle technologie. En France, l’AMF étudie également la blockchain et l’application que pourraient en faire les participants des marchés finanicers français. Parmi les autorités de réglementation américaines, la Securities and Exchange Commission (SEC) se concentre activement l’application potentielle de la blockchain et des DLT similaires pour les transactions de services financiers sur le marché public des valeurs mobilières. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) examine comment la blockchain pourrait être utilisées sur le marché des produits dérivés. D’autres organismes américains, telles que la Federal Trade Commission (FTC) et le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) et la FinCEN, sont également impliqués.

Si les régulateurs décident de règlementer la blockchain et les DLT, ils devront se concentrer sur la nécessité d’un cadre réglementaire suffisamment adapté et souple pour encourager cette innovation, tout en protégeant les consommateurs et les investisseurs. Les dimensions juridiques et réglementaires ne doivent donc pas entraver l’innovation et le bon équilibre entre le développement rapide de la blockchain et sa stabilité juridique. ■