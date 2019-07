Quelle est l’importance des deals disruptifs au sein du CAC 40 ?

Les directeurs M&A Stéphane Estryn (Publicis), Alexandre Menais (Atos) et Pascal Pivalet (Safran) répondent.

MdA : Changements technologiques, évolution du comportement des consommateurs ou encore convergence intersectorielle… L’acquisition d’entreprises disruptives est-elle devenue indispensable aux grands groupes pour rester compétitifs ?

Alexandre Menais : Le M&A n’est pas une fin en soin. Derrière chaque acquisition, vous avez une finalité. Le rachat de Bull en 2014 a permis de créer une ligne de service et produits. L’an dernier, le rachat de Syntel a permis d’accroître notre empreinte digitale mais aussi géographique en Amérique du Nord – notre premier marché, devant l’Allemagne et la France. Le succès de ces opérations dépend avant tout de notre capacité à bien intégrer. Quand une cible est trop loin de notre ADN, il vaut parfois mieux y renoncer que détruire de la valeur. En tant qu’industriel, nous portons une attention particulière à l’intégration. Selon les situations, nous allons complètement intégrer la cible ou faire en sorte que cela se fasse progressivement, afin de qu’elle puisse conserver son agilité. L’enjeu est également de garder les talents qui composent l’entreprise.

Stéphane Estryn : Une chose est claire : les entreprises innovantes sont susceptibles d’apporter aux grands groupes une agilité et une capacité à innover en permanence qui leur font souvent défaut et dont ils ont besoin pour se transformer plus rapidement. L’intégration de compétences

nouvelles peut prendre plusieurs formes : recrutement, acquisition, prise de participation minoritaire, joint-venture ou encore investissement via un fonds. Bien qu’elle puisse être considérée comme la voie la plus efficace pour intégrer les compétences d’une entreprise disruptive, l’acquisition (majoritaire ou 100%) présente plusieurs écueils à éviter. Il est essentiel de laisser à l’entreprise acquise suffisamment de liberté pour qu’elle garde sa capacité à innover et à pivoter, ainsi que son pouvoir d’attraction de talents souvent rares et exigeants. En même temps, l’acquisition doit permettre le transfert rapide de compétences au groupe.

MdA : Comment procédez-vous ?

Stéphane Estryn : Au cours des années, nous avons réalisé de nombreuses acquisitions de sociétés innovantes, en prenant garde de respecter leur ADN tout en mettant leurs compétences au service de Publicis. Parmi les opérations les plus importantes, je citerais deux opérations

d’envergure : l’acquisition de Sapient (pour 3,7 Md$) il y a cinq ans et l’annonce récente du projet d’acquisition d’Epsilon spécialisée dans le marketing de données (pour 4,4 Md$). Cette dernière vise à accélérer la mise en œuvre de la stratégie de Publicis de devenir le partenaire privilégié de ses clients dans leur transformation. Par ailleurs, en ce qui concerne les start-ups, Publicis a fait le choix, aux côtés d’Orange et d’autres partenaires, d’investir dans des fonds de capital-risque gérés par Iris Capital. Enfin, lors du 90ème anniversaire de Publicis en 2016, nous avons sélectionné et investi dans 90 projets innovants.

Pascal Picavet : L’aéronautique est une industrie innovante mais aussi avec des cycles produits très longs et des obligations de certification importantes. Il faut bien comprendre que ce qui prime avant tout est la sécurité des passagers. On travaille néanmoins sur des technologies innovantes car notre industrie doit faire face à des enjeux importants en particulier pour les moteurs. L’enjeu est par exemple de diminuer le bruit, la consommation de carburant pour imaginer l’avion de demain plus propre. Aujourd’hui on ne peut pas faire un avion tout électrique car le poids des batteries serait trop lourd. Mais on peut introduire partiellement de l’électricité, pour actionner certains équipements ou hybrider la propulsion. On est attentif à ce qui se passe à l’extérieur, si certaines sociétés ont réalisé des avancées technologiques qui pourraient nous servir. Safran mène alors un « screening » de sociétés, des experts évaluent ensuite les différentes opportunités identifiées sur place mais bien souvent les technologies développées ne sont pas adaptées à notre industrie. Mais il nous arrive parfois de trouver la perle rare.

MdA : Y a-t-il des défis particuliers liés au process d’acquisition et à l’intégration ? Quels sont les points à surveiller ?

Pascal Picavet : Contrairement à des deals classiques, on n’essaye pas de renforcer des parts de marchés, ou créer des synergies avec d’autres entités du groupe. Les sociétés concernées sont plus petites et leur modèle est d’ailleurs toujours en construction. De fait, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés : la première est de trouver une juste valorisation face à des créateurs très attachés à leur société, valider la technologie, sa pérennité et trouver une valorisation objective est parfois complexe.

La seconde tient à l’intégration elle-même. Les dirigeants changent de statut et deviennent salariés et il est important de ne pas stopper les initiatives et la créativité. En pratique on met en place des plans d’ «incentive» sur deux ou trois ans, durée pendant laquelle Safran s’assure qu’il y ait transfert de connaissance.

Dans la structuration même des deals, il est parfois nécessaire de se montrer souple ou innovant. L’acquisition à 100% n’est pas toujours la meilleure option. La création d’une joint-venture assortie de quelques garanties peut être plus satisfaisante pour toutes les parties. C’est ce que nous avons fait d’ailleurs avec un fournisseur d’équipements pour l’industrie textile qui avait développé des machines à tisser complexes pour des aubes de turbine en 3 dimensions (8000 bobines de carbone). On a commencé par un partenariat et on a fini par fait une JV commune. C’était un accord gagnant-gagnant. La société peut continuer à explorer d’autres industries et nous, nous avons l’exclusivité de cette technologie pour le secteur aéronautique

Stéphane Estryn : Il n’y a pas de recette miracle, qu’il s’agisse d’une société technologique ou traditionnelle. Tout est question de dosage pour préserver ce qui a fait le succès de l’entreprise acquise tout en réussissant l’intégration au sein d’un groupe. Il faut clairement définir les règles du jeu et expliquer les contraintes liées à l’entrée dans un groupe pendant le processus d’acquisition. La transparence est le socle d’une confiance entre les parties qui sera nécessaire pour résoudre les éventuels désaccords futurs.

Ainsi, rien ne sert de promettre une autonomie totale si ce n’est pas possible. Au cours de l’intégration, il faut suivre la société acquise de près, débloquer les situations problématiques avant de créer de la frustration, créer des ponts entre les organisations à tous les niveaux (et pas uniquement au niveau senior) pour que la greffe prenne rapidement. Ce sont les équipes opérationnelles qui en ont la charge de ce rôle clé. Le plus important est de générer de la croissance ensemble. C’est la clé d’une intégration réussie.

MdA : Alexandre Menais, depuis dix ans, vous avez conduits plusieurs dizaines d’opérations chez Atos. Quelle est l’opération de M&A dont vous êtes le plus fier ?

Alexandre Menais : C’est toujours une œuvre collective qui mobilise de très nombreuses compétences. Je garde en tête une petite acquisition dans le domaine du Data Management. Le process était très concurrentiel, et ce sont véritablement le rapport humain et la confiance créée qui ont permis de faire la différence. Plus récemment, l’acquisition de Six Payment Services était innovante dans sa gouvernance car elle permettait d’intégrer le vendeur comme actionnaire et lui permettait de participer à la gouvernance du nouvel ensemble par le biais notamment de comités émanant du Conseil d’administration tel qu’un comité innovation. Cet équilibre des pouvoirs crée les conditions d’une bonne collaboration.