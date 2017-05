Qualium prend son indépendance et vise 350 M€

En vendant 70% de la société de gestion de Qualium Investissement, la Caisse des Dépôts poursuit sa politique de ‘‘respiration de son portefeuille de filiales et participations’’. Mais la Caisse reste fidèle à l’équipe qui a réussi de très bonnes performances ces cinq dernières années. Dans le détail, la Caisse des dépôts et Consignation restera à hauteur de 30% dans la société de gestion, et apportera au moins

100 M€ au nouveau véhicule, Qualium Fund II. Très active au cours des 18 derniers mois, l’équipe emmenée par Jean Eichenlaub s’est fixée comme objectif de lever 350 M€, une somme certes inférieure aux 520 M€ collectés pour le premier véhicule mais adaptée aux besoins de l’équipe pour les 3 ans à venir. ‘‘Nous déployons en moyenne 100 M€ par an. Et aujourd’hui, il faut permettre à ses LPs de faire du co-investissement si ils le souhaitent’’, explique Jean Eichenlaub. Pour mémoire, Qualium a réalisé quelques belles sorties récemment dont Feu Vert, Quick et la Foir’Fouille (qui selon nos informations lui aurait permis de réaliser plus de 3,5 fois sa mise). A l’heure où nous écrivons, le fonds est actionnaire de 8 entreprises françaises, dont Sogal, Mériguet, Kermel, Invicta, Biscuits International, IMV Technologies et Vulcanic. ■