Pour passer ETI, les PME doivent d'abord gagner la guerre des talents - Le Magazine des Affaires

Pour passer ETI, les PME doivent d’abord gagner la guerre des talents

Un des principaux enjeux économiques de notre pays et de permettre à nos PME de grandir et s’internationaliser. Nous avons 5800 ETI en France contre le double ou le triple en Allemagne ou en Italie. Les fonds d’investissement ont d’ailleurs un rôle essentiel pour aider les entreprises à croître. Au cours de deux heures de débats animés, six grands spécialistes du LBO Smid-Cap sont revenus sur les conditions nécessaires à la transformation d’entreprises de taille moyenne en ETI.

