Plébiscitée par les LPs et des besoins grandissants, l’infrastructure se prépare à une nouvelle accélération - Le Magazine des Affaires

Plébiscitée par les LPs et des besoins grandissants, l’infrastructure se prépare à une nouvelle accélération

Les investisseurs institutionnels ont pu apprécier depuis deux ans la grande résilience de cette classe d’actifs mais aussi sa performance au-dessus des attentes. Que ce soient en termes de levées de fonds ou d’investissements, de nouveaux records ont été franchis en France, en Europe et dans le monde. Si l’incertitude géopolitique de ce début d’année 2022 retarde parfois la sortie de quelques opérations, elle ne devrait pas freiner la tendance de fond tellement les besoins en infrastructure de réseau et en énergie verte sont importants. Sept professionnels intervenant sur trois continents nous livrent leurs analyses et prédictions à court et moyen terme. Morceaux choisis.