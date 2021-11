Perspectives sur les leviers de création de valeur dans les LBO - Le Magazine des Affaires

Perspectives sur les leviers de création de valeur dans les LBO

Par Rénald Béjaoui et Renaud Fuchs d’Alvarez & Marsal

Dans la droite lignée de la fin de l’année 2020, le premier semestre de l’année 2021 a marqué un fort rebond de l’activité de capital-investissement en France. Au total, les fonds de private equity français ont levé 18,5 Md€ et investi 17,8 Md€ en 2020. Et la tendance en 2021 est tout aussi prometteuse. Cela démontre la résilience de ce secteur et son dynamisme post-covid-19, et envoie un signal fort qui montre l’importance de ce segment dans le paysage financier aujourd’hui.

Identifiant

Mot de passe