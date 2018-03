Orrick RM grandit grâce à son vivier de talents internes

Après une importante campagne de recrutements externes, Orrick RM fait de nouveau grandir son association. Mais cette fois, en puisant dans ses talents maison. La firme américaine vient en effet d’annoncer une vague de promotions au rang d’Associés concernant Hélène Daher en droit social, Carine Mou Si Yan en Finance et Alexis Hojabr dans le domaine Corporate. Fidèle en cela à la culture généraliste du cabinet, les compétences d’Alexis Hojabr couvrent un très large spectre d’expertises puisqu’il intervient tout à la fois en private equity, fusions-acquisitions et restructurations. Conseil tant des sponsors (hedge funds et fonds alternatifs) que des sociétés en difficultés, il s’est récemment illustré en assistant DCNS sur la restructuration de la dette de CGG aux côtés de Saam Golshani et d’Emmanuel Ringeval pour les aspects Finance.

Trilingue (français, anglais et farsi), son expérience internationale lui permet en outre d’avoir une vision globale des opérations complexes et de faire le lien entre les différentes parties, quelle que soit leur culture d’origine. ■