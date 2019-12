Orange se prépare à des cessions historiques

Si Altice enchaîne cessions et acquisitions de taille depuis deux ans, tous les regards sont désormais rivés vers Orange : l’entreprise publique vient d’annoncer la création de plusieurs filiales pour ses tours télécoms et ses réseaux de fibre optique. Et compte bien en ouvrir le capital à de nouveaux partenaires.

