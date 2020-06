Oderis accélère en Restructuring

Fondé en 2006, le cabinet Oderis poursuit sa dynamique de croissance à la fois sur l’activité historique de Transaction Services qui compte désormais plus de 50 professionnels (VDD d’Eduservices, Groupe Rougnon, Frio, Laborizon et Nature & Découvertes) et sur les métiers de transformation des entreprises (Havéa (Ex Ponroy), UTAC CERAM, Babcock Wanson, Coutot-Roehrig).

