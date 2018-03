Mayer Brown associe dans ses expertises phares

En tête des classements M&A, LBO et Fiscalité du Magazine des Affaires, c’est en tout logique que le bureau parisien de Mayer Brown a annoncé la nomination simultanée de quatre associés oeuvrant dans ses grands domaines d’expertise : la fiscalité, le financement, le droit social et les fusions-acquisitions.

Alors qu’Elodie Deschamps devient ainsi la 4ème associé du pôle Tax, Transactions & Consulting aux côtés de Laurent Borey et Benjamin Homo, Alban Dorin vient grossir l’effectif déjà riche de l’équipe Banking & Finance en intervenant plus spécifiquement sur les financement de projets et d’actifs, y compris en Afrique dans la zone OHADA.

Avocat de droit social, Julien Haure a fait preuve de sa polyvalence en alliant les dossiers de procédures collectives complexes à l’accompagnement des cadres dirigeants dans la négociation de leur management package, comme par exemple en 2017 pour le compte de Balitrand lors de sa vente par Weinberg CP et de PCAS, racheté par Novacap.

Caroline Lan intervient de son côté sur les opérations de private equity, build up, introductions en bourse, offres publiques et gouvernance – soit un bon condensé de la palette de services offerte par Mayer Brown dans le domaine du Corporate. ■