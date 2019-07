M&A : un optimisme mesuré pour 2019

Après une année 2018 très active, les acteurs du M&A français restent optimistes pour l’année 2019. Selon l’indicateur réalisé par Deloitte, 74% des répondants s’attendent en effet à une stabilité ou une hausse des opérations M&A en valeur et en nombre. Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’environnement macro économique mondial, ces résultats sont plutôt encourageants. Vincent Batlle, associé responsable du métier Financial Advisory et Cyril Stivala, associé responsable de l’activité M&A Transactions Services chez Deloitte reviennent sur les tendances 2018 et les perspectives 2019.

