M&A : la reprise encourage la prise de risques

La période électorale ne fut qu’une pause. Le marché M&A est en train de renouer avec son niveau d’activité de 2007 à la faveur d’un alignement de planètes qui voit les acteurs industriels, français en tête, privilégier les stratégies de croissance externe. Les transactions n’en demeurent pas moins enserrées dans un filet de contraintes réglementaires et opérationnelles qui les rend toujours plus complexes à mener, y compris durant la phase post-acquisition.

Ce qui rend la capacité des dirigeants à prendre des risques d’autant plus déterminante.