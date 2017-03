M&A : Goldman Sachs prend la tête du palmarès des banques d’affaires

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Lazard ont reconquis le haut du palmarès, et rebattu les cartes du marché français. Depuis 10 ans en effet, les classements M&A étaient dominés par deux banques françaises : BNP Paribas et Rothschild & Cie. Mais l’an passé, n’était pas une année comme une autre. Dans un marché compliqué (plusieurs deals n’ont pas abouti), les équipes de Pierre Hudry chez Goldman Sachs ont pris part aux principaux deals annoncés l’an passé et totalisé quelques 61,13 Md€ de deals. Revue de détails.

Dans un marché en retrait de 9%, la première banque d’affaires dans le monde a réalisé une très belle année en France et devancé de peu Morgan Stanley et Lazard. Sans surprise, le haut du classement 2016 a largement profité de la dynamique d’acquisition et cession d’entités à l’étranger par des groupes français (fusion Technip-FMC, échange d’actifs entre Sanofi et Boehringer, rachat de WhiteWave par Danone, rachat de Pioneer par Amundi, cession par Casino de sa filiale en Thaïlande). Cela tombe bien, Goldman Sachs était conseil sur toutes ces opérations. Le seul Jumbo deal qu’elle n’a pas conseillé était la cession par Crédit Agricole SA de sa participation dans les caisses régionales (22 Md€). Le 2ème du classement, Morgan Stanley, était elle bien présente sur cette opération mais également sur ce que l’on pourrait qualifier de deal de l’année : la reprise de WhiteWave par Danone. Cette opération à 12,5 Mds€ constitue tout simplement la plus grosse acquisition du groupe à l’étranger.

Rothschild, Lazard, Messier

Maris & Associés et Natixis Partners à l’honneur

On notera que Rothschild & Cie a été absent de quelques deals très importants et cela lui a coûté le podium. Mais avec 110 transactions conseillées, elle demeure toutefois la banque la plus active du marché. Et cela depuis 10 ans ! Parmi les plus fortes progressions, on notera celles de Lazard qui caracole à la 2ème place du classement et du Crédit Agricole CIB. Lazard a été largement porté par ses rôles de conseil auprès de Danone pour l’acquisition de WhiteWave et de Sanofi pour le swap avec Boehringer. CA CIB a, de son côté, largement bénéficié de la cession par Crédit Agricole SA de sa participation dans les caisses régionales (un deal qui représente près de la moitié de son crédit cumulé). Autre progression très remarquée, celle de Natixis qui récolte les fruits de son union avec les deal makers de Natixis Partners. Au total, les équipes sont intervenues sur 61 opérations dont 35 en Private Equity (dont Foncia, HRA Pharma…).

Une année 2017 incertaine

Si tous les acteurs se disent très occupés, il est encore difficile de pronostiquer une année aussi riche en deals. 2017 est une année d’élection et donc traditionnellement un peu en retrait. Une chose est sûre, certaines opérations complexes dont la recapitalisations d’EDF et d’Areva devraient sortir dans les mois à

venir.