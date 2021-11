L’infrastructure plébiscitée de toute part

Pas de repos pour l’infrastructure : forte d’une performance plus que résiliente lors de la crise, l’attrait de la classe d’actifs auprès des LPs n’a fait que croître, entraînant une foule de nouvelles levées de fonds sur le marché. Mais si les opportunités d’investissement ne manquent pas, elles font aussi l’objet d’une concurrence féroce, poussant les gérants vers de nouvelles géographies… et de nouvelles stratégies d’investissement. Fonds de dette, d’infratech, de secondaire et même continuation funds : tous les gérants cherchent désormais à étoffer leur palette. Le point avec six acteurs du marché.