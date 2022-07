Les perturbations du marché insufflent un nouvel élan de l’activisme en Europe - Le Magazine des Affaires

Les perturbations du marché insufflent un nouvel élan de l’activisme en Europe

En Europe, le nombre de sociétés visées en janvier et février 2022 a augmenté de 30% par rapport à la même période en 2021. Malgré un ralentissement de l’activité des activistes en mars, du fait de la guerre en Ukraine, 2022 s’annonce comme une année intense. Avec 23 entreprises cibles, la France fait partie des 3 pays les plus attractifs pour les actionnaires activistes. Les préoccupations croissantes en matière d’ESG et les pressions liées à la sécurité énergétique vont inciter les activistes à s’attaquer aux entreprises du secteur de l’énergie.

