L’Agenda Distress du CEO : Les solutions et outils mobilisables - Le Magazine des Affaires

L’Agenda Distress du CEO : Les solutions et outils mobilisables

Depuis la crise, de nombreuses entreprises font face à une chute d’activité brutale et se voient imposer une agilité à marche forcée. Pour chef de file de cette agilité, la digitalisation, qui a ainsi gagné du terrain avec plusieurs années d’avance et a conquis de multiples fonctions de l’entreprise, dans un champ sectoriel des plus hétérogènes. Dans le numéro spécial CAC40 du Magazine des Affaires, nous avons souligné la dimension protéiforme et stratégique de la résilience, pour faire face au contexte économique dégradé et pour intégrer les paradigmes émergents. À cette occasion, nous avons défriché les grands chapitres de l’Agenda Distress du CEO. Dans ce nouvel article, nous allons approfondir la façon dont il est souhaitable d’orchestrer et de mettre en œuvre les solutions et outils de Restructuring. L’objectif est de réagir de façon pertinente aux situations spéciales, dans toute leur diversité. Du plan d’urgence au plan de retournement, KPMG Restructuring mobilise des équipes dédiées, permettant de saisir, dans un contexte incertain, le Kairos, pour déployer les bonnes solutions au bon moment.

