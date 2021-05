LE PLAN D'INFRASTRUCTURES EUROPÉEN - Le Magazine des Affaires

LE PLAN D’INFRASTRUCTURES EUROPÉEN

En 2020, l’Union Européenne a donné naissance au plus grand plan de relance qu’elle ait jamais financé : NextGeneration EU. Ce plan de relance européen permettra de mobiliser 750 milliards d’euros en plus des 1 074 milliards d’euros prévus pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 pour reconstruire l’Europe post Covid-19. Le mot d’ordre est simple : « une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente ». Il s‘agit de profiter de cet effort budgétaire historique pour apporter des financements dans les secteurs jugés prioritaires par l’Union européenne.

