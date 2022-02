Le marché des fusions-acquisitions a atteint des sommets en 2021 - Le Magazine des Affaires

Le marché des fusions-acquisitions a atteint des sommets en 2021

Le marché des fusions acquisitions a connu un millésime exceptionnel avec 310 milliards d’euros d’opérations (+ 45% en un an en valeur et 24% en volume), selon Refinitiv, dans un contexte de taux bas et de liquidités abondantes. La puissance de feu des fonds d’investissement s’est accrue avec un record de 2 300 milliards de dollars de liquidités (dry powder) à fin 2021, soit 14 % de plus qu’au début de l’année. Surtout la dynamique se poursuit en 2022 malgré la volatilité de marchés financiers. Du moins pour le moment car des vents contraires sur les plans réglementaire et macroéconomique, pourraient enrayer la machine. Etat des lieux.

