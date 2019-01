Le marché des énergies renouvelables en pleine mue

Partiellement arrivé à maturité, le marché des énergies renouvelables fait aujourd’hui face à une diminution globale des subventions et à des changements macro-économiques de taille. Autant de circonstances qui poussent aujourd’hui certains fonds à investir dans des plateformes de développement et à intégrer les activités de services dans leurs actifs pour les valoriser. Une évolution similaire à celle observée dans l’infrastructure, et qui pourrait mener à une redéfinition de la classe d’actifs. Retour sur deux heures de débats passionnants.

Cliquez pour télécharger : Table ronde Transition énergétique 2018