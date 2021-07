Le M&A toujours en pleine ébullition - Le Magazine des Affaires

Le M&A toujours en pleine ébullition

Habituellement plus calme en début d’année, le marché du M&A a gardé son dynamisme en au premier semestre 2021. Les corporates continuent d’accélérer leurs transformations en faisant des acquisitions ciblées ou en cédant des actifs jugés moins rentables. Les fonds d’investissement disposent de sommes importantes à investir et se concentrent sur certains secteurs comme la tech, la santé, l’éducation…. et désormais les SPACs contribuent aussi à cette dynamique. Six professionnels ont accepté de revenir pour nous sur les tendances de ce début d’année et les dynamiques à venir.