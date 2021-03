LBO : Smid is beautiful

Résilience et opportunités : telle est la leçon à tirer de l’année 2020. Jouant un rôle d’auditeur grandeur nature, la crise a séparé le bon grain de l’ivraie et fait exploser les valorisations, notamment dans les secteurs de la tech et de la santé, qui ont porté l’activité du LBO. Elle a aussi entraîné une accélération des tendances de fonds, telles que la digitalisation des entreprises ou la prise en compte des critères RSE et ESG au sein du Private Equity. Autant de sujets que neufs spécialistes du Smid-cap ont débattu lors de notre table ronde.