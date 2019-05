LBO : les clés de la création de valeur en 2019

Sous la pression des LPs et de l’afflux de capitaux, la durée de détention des actifs se raccourcit progressivement chez les fonds. En réponse, ces derniers se tournent vers la transformation rapide des entreprises et le renforcement de la croissance organique par la croissance externe pour continuer à performer. Deux stratégies qui reposent sur leur relation avec le management des entreprises et la qualité de ce dernier, pierre angulaire d’une croissance réussie. Huit experts du secteur décortiquent pour nous les tendances de fond qui animent aujourd’hui le Private Equity français.

