L’Assemblée nationale met un nouveau devoir de vigilance à la charge des grandes entreprises

A la suite de la catastrophe du Rana Plaza, bâtiment qui abritait des ateliers de confection au Bangladesh et dont l’effondrement en 2013 a fait plus d’un millier de morts, un groupe de députés français a déposé une proposition de loi sur le « devoir de vigilance ». Son objectif est d’imposer aux grandes entreprises l’établissement et l’exécution d’un plan de vigilance destiné à prévenir les dommages que leurs activités sont susceptibles de causer.

Les sénateurs ont rejeté le texte trois fois, aux motifs qu’il porte atteinte au développement et au dynamisme du tissu productif français, et qu’il contient trop d’incertitudes juridiques. L’Assemblée nationale l’a néanmoins adopté en lecture définitive le 21 février 2017. L’essentiel du nouveau dispositif sera inséré aux articles L225-102-4 et L225-102-5 du Code de commerce.

Sociétés visées - Sont concernées les sociétés qui emploient directement ou indirectement 5000 salariés, ou 10000 si l’on tient compte des filiales étrangères. Les PME sont donc exclues du champ d’application du texte.

D’un point de vue de droit des sociétés, les SA (et les SCA du fait du renvoi de l’article L226-1 du Code de commerce) sont concernées. Les SAS le sont également, quoique de manière plus subtile. Depuis la loi du 30 décembre 2014, l’article L227-1 du Code de commerce, qui applique aux SAS le régime des SA, n’exclut plus les articles L225-17 à L225-126 globalement, mais seulement les articles L225-17 à L225-102-2 et L225-103 à L225-126. La petite brèche ainsi créée entre L225-102-2 et L225-103 était initialement conçue pour pouvoir appliquer aux SAS l’article L225-102-3, qui concerne seulement les sociétés minières ou exploitant une forêt primaire. Le fait est que la brèche existe. La nouvelle loi s’y engouffre en créant le devoir de vigilance aux articles L225-102-4 et L225-102-5, soit précisément dans l’intervalle entre L225-102-2 et L225-103.

Détails du dispositif – La société visée devra établir un plan de « vigilance raisonnable » permettant d’identifier les risques et prévenir les atteintes envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé/sécurité des personnes et l’environnement, résultant de ses activités, de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens l’article L233-16 II du Code de commerce, et de celles des « sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ». La lutte contre la corruption n’est pas abordée, la loi dite Sapin II ayant entre temps préempté le sujet.

Le plan devra comprendre :

-une cartographie identifiant, analysant et hiérarchisant les risques,

-des procédures d’évaluation de la situation des filiales, sous-traitants ou fournisseurs,

-des actions d’atténuation ou de prévention des risques,

-un mécanisme d’alerte et de signalement des situations à risques, et

-un dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de leur efficacité.

Un décret pourra compléter cette liste et préciser les modalités pratiques d’élaboration du plan.

Le plan devra être mis en œuvre « de manière effective », rendu public, et inclus (avec un compte rendu de son exécution) dans le rapport annuel de l’article L225-102 du Code de commerce.

Sanctions - A défaut pour la société concernée de se mettre en conformité avec les obligations créées par la nouvelle loi dans un délai de trois mois suivant une mise en demeure, le juge pourra l’y contraindre, au besoin sous astreinte, à la demande de toute personne ayant intérêt à agir.

Le juge pourra aussi ordonner le paiement d’une amende civile, d’un maximum de 10 millions d’euros, qui tiendra compte de la gravité et des circonstances du manquement et de la personnalité de son auteur.

Un manquement engagera enfin la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et l’obligera à réparer le préjudice que le respect de ses obligations aurait permis d’éviter. Dans l’hypothèse où la responsabilité serait retenue, l’amende civile pourra être majorée jusqu’à trois fois.

Antécédents – Ce n’est pas la première fois qu’un texte évoque la vigilance attendue des entreprises dans l’exercice de leurs activités.

Le 16 juin 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, encourageant les entreprises à faire preuve de diligence raisonnable en la matière. Dans ses principes directeurs destinés aux entreprises multinationales, l’OCDE prévoit aussi que les entreprises devraient s’efforcer de prévenir et d’atténuer les incidences négatives de leurs activités sur les droits de l’homme. La directive n°2014/95/UE contient des dispositions similaires.

En France, la loi du 7 juillet 2014 demande déjà aux entreprises de prévoir des procédures de gestion des risques permettant de prévenir ou atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l’homme, mais c’est la première fois à notre connaissance qu’un texte vient imposer la mise en œuvre effective d’un dispositif de vigilance sous la menace de sanctions.

Difficultés d’application – Le rejet du texte à trois reprises par le Sénat montre que son contenu est loin de faire l’unanimité. Au-delà du débat sur sa qualité rédactionnelle, les sénateurs ont surtout émis des réserves sur ses conséquences. Le coût financier du plan, risquant d’être répercuté sur les circuits d’approvisionnement et de distribution (et donc in fine sur le consommateur) a ainsi été présenté comme un frein au développement économique des sociétés visées. La menace d’une forme d’évasion juridique a également été brandie, avec le risque de voir des holdings intermédiaires contrôlées par des sociétés étrangères transférer leur siège hors de France.

Les partisans du texte ont leurs contre-arguments. Le plus fréquemment avancé est celui de la réputation : forte d’un plan de vigilance solide, la société concernée pourra profiter d’un bénéfice d’image comblant le déficit de compétitivité. Michel Sapin a même fait valoir que « loin d’être un frein au développement économique, l’obligation de prévention des atteintes graves aux libertés fondamentales, à la sécurité, à la santé des personnes sera bénéfique à l’économie et aux entreprises elles-mêmes ».

Juridiquement, bien des incertitudes demeurent. Le nouveau dispositif renvoie par exemple à l’article 1240 du Code civil. Il faudra donc, pour engager la responsabilité des sociétés concernées, démontrer qu’elles ont commis une faute. Si celle-ci consiste en un défaut pur et simple d’établissement du plan de vigilance, sa démonstration sera facilitée puisque le plan doit être rendu public. En revanche, si elle a trait au contenu du plan ou aux conditions de sa mise en œuvre, les difficultés seront plus importantes : nul ne sait comment le juge appréciera le caractère « raisonnable » des mesures adoptées, ni comment seront réglés les conflits pouvant émerger entre la loi française prévoyant le plan de prévention et la lex societatis des sociétés contrôlées ou partenaires commerciaux, qui pourrait se montrer rétive à toute forme d’ingérence dans le fonctionnement d’une société locale.

Se posera ensuite la question de la causalité. A proprement parler, la nouvelle loi ne crée pas un nouveau cas de responsabilité pour autrui. La société mère ou donneuse d’ordre ne sera responsable que de sa propre faute. La preuve du lien de causalité sera donc singulièrement difficile à apporter : il faudra établir que le dommage, subi tout au bout de la chaîne d’approvisionnement, aurait été évité si le plan de vigilance avait été établi ou correctement mis en œuvre. La tâche s’annonce ardue, sans compter que le fait du tiers pourra servir de cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.

Il n’est pas douteux que les auteurs de cette loi poursuivaient un louable objectif humaniste. Il n’en demeure pas moins que ce texte soulève en pratique un grand nombre de difficultés. Certaines d’entre elles seront examinées prochainement par le Conseil constitutionnel, saisi le 23 février dernier. Le débat sur le devoir de vigilance n’est donc pas encore clos. ■