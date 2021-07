La transition énergétique à la croisée des chemins  - Le Magazine des Affaires

La transition énergétique à la croisée des chemins

Sur le papier, rien ne semble arrêter la transition énergétique. Une masse financière colossale a été dirigée vers le secteur par les divers plans de relance nationaux et continentaux, et un besoin marqué d’adaptation s’est propagé dans les entreprises. Mais la période cruciale des cinq prochaines années doit cependant faire face à la montée des contentieux, au développement de nouveaux réseaux, à la réussite de nouvelles technologies et à la valorisation des externalités positives pour stimuler l’investissement des acteurs privés. Le point avec sept acteurs au cœur de la transition énergétique.