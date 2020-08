La mobilisation hors norme suffira t-elle à sauver nos entreprises ? - Le Magazine des Affaires

La mobilisation hors norme suffira t-elle à sauver nos entreprises ?

Pour la première fois depuis le début de la crise liée au Covid-19, le Magazine des Affaires a réuni six experts du restructuring autour de Mélanie Mégraud, rapporteur du CIRI, dans les locaux du cabinet de conseil Oderis. Pendant plus d’une heure, ces spécialistes sont revenus pour nous sur les mécanismes déployés par le gouvernement au cours de la crise et les sauvetages d’entreprises emblématiques de ces derniers mois. L’occasion, également, d’évoquer les risques à venir et d’explorer les pistes pour venir en aide aux nombreuses PME/ETI n’ayant pas pu bénéficier d’un prêt garanti par l’État (PGE). Morceaux choisis.

