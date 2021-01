La compagnie aérienne Corsair réussit une restructuration exemplaire

En difficultés financières depuis la crise sanitaire, la troisième compagnie aérienne française spécialisée sur les liaisons avec l’Outre-mer, a trouvé un pool de repreneurs et bénéficié de l’aide financière de l’Etat et de son ancien actionnaire de référence TUI. Plus de 1 000 emplois sont conservés. Retour sur un sauvetage réussi.

