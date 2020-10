La « boutique officielle » fait respirer son actionnariat, BIP Capital Partners prend la tête des financiers

Le luxembourgeois BIP Capital Partners prend la place d’Azulis en qualité d’actionnaire financier de référence au capital de laboutiqueofficielle.com, une société française spécialisée dans la vente en ligne de vêtements de sport à destination des 15-25 ans.

Arkéa Capital et BNP Paribas Développement font également leur entrée tandis que les actionnaires sortants, Azulis Capital en tête accompagné de Time for Growth, Cadipa et Showcase, réinvestissent. Le processus de vente, piloté par Lincoln, a été mené au cœur de la crise du Covid-19, le closing ayant eu lieu à la fin du mois de juillet. Laboutiqueofficielle.com, surnommée malicieusement LBO, réalisera en 2020 un chiffre d’affaires supérieur à 60 millions d’euros, soit trois fois plus qu’en 2016, à l’entrée des quatre désormais « historiques ». Les dirigeants, minoritaires avant le deal, le restent à sa réalisation. Une dette majoritairement bancaire (CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Lyonnais, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes) plus une tranche apportée par Scor Investment Partners permettent le financement de l’opération.

La résilience saluée

« La Boutique Officielle est une société que nous suivions depuis quelque temps. Sa très bonne performance pendant le confinement et le premier semestre 2020 a confirmé la résilience du modèle et son potentiel », explique Estelle Fornallaz, associée de BIP Capital Partners, citée dans un communiqué de l’entreprise.

« Cette nouvelle opération permet une respiration de l’actionnariat, après un cycle riche entamé depuis l’entrée au capital d’Azulis en 2016 aux côtés de l’équipe dirigeante et de Time for Growth », indique de son côté Gabrielle Delle Vigne, Directrice d’Investissement chez Azulis Capital.

« Sur la période, nous avons accompagné la société dans le développement de ses marques propres, l’optimisation de sa logistique et sa transition réussie vers le mobile. Le parcours de développement, associant forte croissance et rentabilité, a été remarquable et est à souligner dans le domaine du textile et de l’e-commerce. » Afin de gérer ses volumes en forte croissance, le groupe qui avait internalisé très tôt sa partie logistique a relocalisé toutes ses équipes à la fin du mois de mai à Chaponost près de Lyon, et ouvert un nouveau centre logistique de 12.500 mètres carrés. Il compte par ailleurs poursuivre ce développement organique rapide en enrichissant encore son catalogue de marques.

Marques propres

Laboutiqueofficielle.com propose via ses différents canaux (site, applications…) un choix de plus de 300 marques françaises et internationales ainsi que deux marques propres, Final Club et LBO, à des clients majoritairement masculins répartis dans toute la France. D’autres sont en préparation, notamment une marque plus « green ». Basée à côté de Lyon (69), l’entreprise compte environ 80 salariés. Elle vise désormais la barre des 100 millions d’euros de chiffres d’affaire annuel. La société a été créée en 2006 par Pascal Vivier et Julien Cohen – qui garde la direction du groupe – et s’est nourrie dès ses débuts du lien étroit qu’elle entretient avec l’industrie musicale. En forte croissance depuis sa création, elle affiche aujourd’hui une rentabilité qualifiée d’élevée. Le nouvel actionnaire de référence, BIP Capital Partners, se présente comme l’un des principaux intervenants indépendants luxembourgeois du capital investissement. La petite société de gestion – une équipe de 10 personnes pour 300 millions d’euros sous gestion via deux véhicules, dont le denier a bouclé sa levée en juillet 2018 – cible les sociétés de taille moyenne et compte 61 transactions à son actif depuis ses débuts en 2000. ■