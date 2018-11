Infravia Capital Partners change de dimension grâce à l’European Fund IV

En levant 2 milliards d’euros pour son nouveau véhicule, soit le double de son fonds précédent, la société d’investissement fondée par Vincent Levita passe le cap des 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et entre dans la cour des grands. “Nous sommes très heureux du succès de la levée du quatrième fonds d’InfraVia et en particulier du taux de re-up de 100 %. Cette levée de fonds témoigne de la reconnaissance des investisseurs quant à la pertinence de notre stratégie d’investissement guidée par la recherche de création de valeur. La grande sélectivité de nos processus d’origination, l’excellence de notre exécution et la gestion proactive des sociétés de notre portefeuille, nous permettent de délivrer des performances solides”, a déclaré Vincent Levita, Président et fondateur d’Infravia.

Les investissements du véhicule se concentreront sur les infrastructures de taille moyenne offrant des opportunités de croissance, notamment dans les secteurs de la communication, de l’énergie, des transports et des infrastructures sociales. Une stratégie similaire à celle déployée par InfraVia dans ses trois véhicules précédents. Un premier investissement a par ailleurs déjà été conclu, fin août, avec l’acquisition de Mater Private Hospital, principal groupe hospitalier privé d’Irlande, pour une valorisation estimée à plus de 500 M€.

Cette performance, achevée en seulement six mois, est révélatrice de la confiance accordée à Infravia par ses 85 investisseurs, dont 40% sont originaires de France. Elle vient également confirmer l’attrait grandissant des investisseurs pour l’infrastructure et la concentration monétaire sur une part réduite d’acteurs de la classe d’actifs : début septembre, les fonds américains KKR et I-Squared ont eux aussi plus que doublé le montant de leurs levées de fonds, récoltant respectivement 7,4 et 7 milliards de dollars pour leurs nouveaux véhicules.

B.C.