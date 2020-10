Infrastructure : des actifs essentiels en période de crise sanitaire - Le Magazine des Affaires

Infrastructure : des actifs essentiels en période de crise sanitaire

Depuis le 17 mars 2020, et le début du confinement en France, une partie de notre économie a été mise en sommeil et certains secteurs ont été fortement impactés. Réputée pour sa grande résilience, l’infrastructure a dans son ensemble très bien résisté même si elle a dû, elle aussi, faire face à des situations “hors normes”. Pour revenir sur les conséquences de la crise du Covid sur les actifs d’infrastructure, nous avons réunis quelques fonds, avocats et conseils financiers intervenant sur ce marché. Morceaux choisis.