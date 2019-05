Hogan Lovells fait un recrutement majeur dans le restructuring

Même les monuments peuvent bouger la preuve, le cabinet d’avocats Hogan Lovells va accueillir une star du restructuring (Philippe Druon) et son équipe, pourtant réputés inamovibles. En provenance de Weil, Philippe Druon apporte son expérience de plus de 25 ans en matière de restructuration d’entreprises. Parmi ses faits d’armes on peut rappeler ses interventions dans les dossiers Air Liberté, Eurotunnel, Cœur Défense, Mory, Lehman Brothers, General Motors, SNCM, Autodistribution, SGD, Petroplus ou encore Vivarte. Ce professionnel, réputé pour sa franchise et son habilité technique, signe son arrivée en compagnie de trois autres avocats de son ancienne maison : Astrid Zourli (master 2 entreprises en difficulté Paris-I, master 2 droit & fiscalité de l’entreprise Clermont-Ferrand-I) et de Cristina Marin (master 2 juriste d’affaires international/droit des contrats, maîtrise droit international & droit européen), toutes deux bien connues du marché, qui deviennent counsels, ainsi que de la collaboratrice Clémence Droz. Ensemble, ils viendront renforcer l’équipe de Cécile Dupoux qui a créé la pratique Procédures Collectives et Restructurations en 2012. Au total, l’équipe combinée comprendra deux associés ainsi que trois Counsel. Très courtisé, Philippe Druon explique son choix par « un vrai coup de cœur pour les équipes d’Hogan Lovells mais également par une analyse du marché. Hogan Lovells est une plateforme exceptionnelle pour exercer en restructuring. L’ensemble des compétences nécessaires existe et c’est réellement plug and play pour notre équipe». Xenia Legendre, Managing Partner de Hogan Lovells à Paris se félicite de cette arrivée et précise qu’elle représente le premier des coups d’accélérateur du développement de notre bureau ». O.B