Grand Frais mise sur Ardian pour accélérer sa croissance

La chaîne de magasins alimentaires d’origine lyonnaise ouvre plus de 20 magasins par an. L’arrivée d’Ardian au capital devrait lui permettre de poursuivre son rythme de croissance pour atteindre 300 points de vente d’ici 2022.

Depuis 25 ans, la chaîne de distribution de produits alimentaires frais enchaîne les succès. Elle est en effet passée d’un magasin en 1990 à quelques 185 aujourd’hui représentant 1 milliard de chiffre d’affaires. Le concept est pourtant simple : distribuer dans des zones périurbaines, des fruits & légumes, la crémerie, la poissonnerie, la boucherie et l’épicerie. Et cela marche ! D’ailleurs, selon une étude d’OC&C, elle s’est imposée comme l’enseigne préférée des Français en distribution spécialisée.

100 M€ de Capex

Au rythme de 20 ouvertures par an, l’enseigne compte un réseau de 185 points de vente. Mais comme toute stratégie de roll-out, celle-ci demande des moyens financiers importants. Le dirigeant s’est très tôt trouvé un allié : le Private Equity. Dès 2003, le groupe a pu compter sur le soutien de 3i. 4 ans plus tard, le dirigeant rachetait les parts au fonds d’investissement. Mais en 2011, il a à nouveau ouvert son capital à Abenex et Five Arrows puis en 2016 à Carvest, Siparex et Sagard. Aujourd’hui, le fondateur Denis Dumont, accueille Ardian, lequel valorisant au passage son groupe (Prosol) à 1 Md€. ‘‘Prosol est une société que nous suivons depuis de nombreuses années, tous les ingrédients sont réunis pour permettre à cette formidable ETI d’accélérer encore son développement’’, témoigne Mathieu Antonini. Le fonds apportera notamment une ligne de capex de 100 M€ pour permettre le déploiement de la marque. Comme à son habitude, Ardian associera le dirigeant de Prosol, Hervé Vallat, et son équipe de management aux succès futurs de l’ETI. ■

Grand frais en dates :

1990 : Création de Grand Frais par Denis Dumont, grossiste en fruits et légumes.

2003 : Entrée au capital du fonds 3i. L’enseigne compte 20 magasins, pour 70 M€ de CA.

2007 : Retrait de 3i. Grand Frais pèse alors 250 M€ de CA, pour 70 points de vente.

2011 : Entrée au capital d’Abénex et de Five Arrows

2016 : Entrée au capital de Sagard, Siparex et Carvest

2017 : Entrée au capital d’Ardian. Grand Frais compte 185 magasins et pèse 1 Md€ de CA.