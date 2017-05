Findis repart avec Naxicap

Encouragé par le formidable parcours de croissance réalisé avec le soutien d’Activa Capital, le distributeur d’articles d’équipements de la maison poursuit sa route avec de nouveaux partenaires financiers. Cette fois, Findis mise Naxicap Partners, (mais aussi Ouest Croissance, Sodero Gestion, SG CP et Bpifrance) pour franchir une nouvelle étape de son développement.

Findis est sans doute un des plus bels exemples de croissance dopée par le private equity. Pour Frédéric Jumentier, Président de Findis, ‘‘une des raisons de ce succès tient à la relation de confiance avec Activa Capital et ses co-investisseurs, qui a permis de réaliser d’ambitieuses opérations de croissance’’. Créé en 1987, le groupe angevin a il est vrai véritablement changé de dimension au cours des cinq dernières années en se développant autant par croissance organique que par croissance externe pour devenir le numéro de son secteur en France. Pour mémoire, la PME a réalisé quatre acquisitions au cours des quatre dernières années (Cocélec en 2012, Ronzier et David Ménager en 2013 ainsi que Désamais en 2015).

Le spécialiste de l’équipement de la maison est ainsi passé de 175 M€ à 300 M€ de chiffre d’affaires et s’est diversifiée dans la vente d’articles de bricolage, d’entretien et de jardin. ‘‘Pour réussir ce parcours, il faut un management exceptionnel capable à la fois de travailler avec des fonds et réussir l’intégration des équipes au fil des années’’, souligne Charles Diehl, Managing Partner d’Activa Capital. Aujourd’hui, l’entreprise est une ETI de 500 personnes qui possède 35 000 références livrées dans 15 000 magasins. Mais l’histoire de croissance est loin d’être finie. Tourné résolument vers la croissance de son entreprise, son dirigeant se dit d’ailleurs prêt à saisir toutes les opportunités dans un secteur de la distribution en constante évolution. Pour ce faire, il pourra désormais compter sur le soutien financier de Naxicap Partners qui va notamment apporter des lignes de capex et de RCF de 18 M€. ■