Exelmans triple le nombre de ses Associés

Emmanuelle Nataf, Matthieu Fruchaud, Manuel Manas et Grégoire Thibaut : tels sont les directeurs qu’Exelmans vient de promouvoir au rang d’Associés dans les domaines du commissariat aux comptes, de l’audit, du Transaction Services et du Restructuring. Un beau coup d’accélérateur qui vient porter l’association à 6 membres et couronne du même coup une trajectoire de croissance interrompue depuis la création du cabinet par Eric Guedj et Stéphane Dahan en 2005.

‘‘Grâce à notre politique interne qui repose sur la valorisation des talents, nous veillons à ce que nos collaborateurs dessinent des perspectives de carrière qui soient à la hauteur de leurs ambitions’’, explique ainsi Eric Guedj. ‘‘C’est dans cette logique que nous avons décidé de promouvoir Emmanuelle, Matthieu, Manuel et Grégoire en tant qu’associés des expertises qu’ils déploient depuis plusieurs années’’.

De nouvelles ambitions par ailleurs marquées par le goût du grand large puisqu’Exelmans a ouvert en 2017 sa première filiale étrangère à Chicago en partenariat avec le cabinet IAS et réfléchit désormais à une nouvelle expansion en Asie. Pour Stéphane Dahan, il est essentiel ‘‘d’accompagner les entreprises dans leur développement à l’International’’ et de ‘‘maintenir l’équilibre de nos deux métiers que sont l’audit et le conseil au service de nos clients, avec la proximité d’une structure à taille humaine’’.

Fort d’une croissance de 15,5 % pour l’année 2017, Exelmans envisage désormais d’accueillir 10 nouvelles recrues par an en moyenne. Le cabinet devrait d’ailleurs procéder à d’autres nominations d’associés dès 2018 pour doubler ses effectifs à horizon 5 ans. Un beau programme en perspective pour cette structure indépendante centrée sur les acteurs du mid cap, fonds d’investissement comme ETI. ■