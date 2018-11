Equistone Partners Europe achète la marque Courir pour 283 M€

Adidas, Puma, New Balance, Converse ou autres sneakers sont certes à la mode (6 personnes sur 10 en achètent pour le plaisir), mais cela n’a pas empêché, la vente de Courir. Au terme d’une enchère menée par Rothschild & Co et Natixis Partners, le fonds Equistone Partners Europe a été retenu pour reprendre Courir au groupe Go Sport (Casino), pour 283 M€, soit un peu plus de sept fois l’Ebitda. Plus réactif, Equistone Partners Europe offrait surtout l’avantage d’une vente qui, contrairement à certains concurrents, ne devrait pas être remise en cause par l’autorité de la concurrence ….

