En matière de RSE, Carrefour, L’Oréal et Danone font figure d’exemple - Le Magazine des Affaires

En matière de RSE, Carrefour, L’Oréal et Danone font figure d’exemple

Pour la première fois, le cabinet Universum a réalisé une enquête auprès d’étudiants et jeunes actifs sur les entreprises du Cac 40 qu’ils percevaient comme les plus vertueuses en matière de RSE parmi l’environnement (gestion des déchets, recyclage, biodiversité…); le social (égalité femmes-hommes, bien-être au travail, emploi des jeunes, égalité des chances…) ; et l’économie (soutien de l’économie locale, investissements socialement responsables et durables, redistribution équitable des bénéfices aux salariés…). Carrefour, L’Oréal et Danone figurent toutes trois dans le TOP 10.

