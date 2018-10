ECM / DCM : en un an, tout a changé

Dans un contexte de forte volatilité, les opérations d’Equity Capital Market ont continué de fleurir dans l’Hexagone même si certaines IPO de taille significative ont dû être repoussées ou annulées. Les opérations d’Equity Linked et de Debt Capital Market en revanche ont connu des succès importants avec des opérations de tailles significatives et des pricings très attractifs. Six grands professionnels des marchés de capitaux sont revenus pour nous sur les évolutions réglementaires et les opérations emblématiques qui ont ponctué ces neuf derniers mois.