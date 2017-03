Des acquéreurs qui assurent…

Les assurances garantie de passif qui avaient émergé en France à la fin du siècle dernier, puis quasiment disparu depuis une dizaine d’années parce que chères et peu efficaces, se sont adaptées au marché. Elles connaissent une nouvelle jeunesse et se révèlent dans certains cas un outil transactionnel particulièrement utile.

L’origine de l’assurance garantie de passif

Lors de la cession de titres de société, l’acquéreur exige du vendeur un engagement sur l’authenticité des éléments comptables, juridiques, financiers et commerciaux communiqués par le vendeur à l’acquéreur et sur lesquels l’acquéreur s’est fondé pour valoriser la société. Cet engagement prend la forme de déclarations et garanties, auxquelles sont adossées une indemnisation sous certaines conditions, et constitue la garantie de passif. Par ailleurs, afin de garantir l’acquéreur qu’il sera effectivement indemnisé en cas d’un manquement au titre des déclarations et garanties, l’acquéreur demande au vendeur de mettre en place une « garantie de la garantie » qui a pendant longtemps pris la forme soit de la mise en séquestre d’une partie du prix, soit d’une garantie bancaire généralement à première demande, soit plus rarement de garantie corporate de la société mère.

Toutefois, ces sûretés ont pour inconvénient de ne pas permettre au vendeur d’appréhender immédiatement la totalité du prix de cession ou de mobiliser des fonds ou encore de figurer en engagements hors bilan. De leur côté, les fonds d’investissement vendeurs n’apprécient guère ces garanties lorsqu’ils ont des obligations de retour rapide des fonds vis-à-vis de leurs investisseurs et, parfois, ils ne sont pas autorisés en vertu de leur règlement à consentir des sûretés.

La pratique anglo-saxonne a alors, dans un souci de répondre à un besoin double de sécurité dans la mise en œuvre des garanties consenties par le vendeur et de souplesse et d’attractivité pour les parties à une transaction, créé une assurance garantie de passif.

Les vertus de l’assurance garantie de passif (Assurance GAP)

L’assurance GAP permet au vendeur de déléguer le risque au titre de la garantie de passif à un tiers en payant au moment de la cession des titres une prime. On observe de manière générale des négociations moins tendues entre le vendeur et l’acquéreur quand une assurance GAP est mise en place.

L’assurance GAP peut être souscrite par le vendeur ou l’acquéreur. Depuis quelques années, nous constatons que plus de 90% des polices souscrites sont des polices dites « acheteur ». La police acheteur permet une relation directe entre l’acquéreur et l’assureur, et de couvrir l’éventuel dol du vendeur. La police acheteur est de même selon notre expérience plus facile et plus rapide à mettre en œuvre car elle nécessite un investissement en temps moins important pour l’assureur qui pourra bénéficier des rapports de due diligence réalisés par les conseils de l’acquéreur, et permet d’éviter des discussions parfois compliquées sur la connaissance du vendeur, comme ce serait le cas dans le cadre d’une police vendeur.

Coût

Le coût de l’assurance GAP est fonction du montant du risque maximum assuré et le pourcentage, qui se situe, en France entre 0.8 et 1.7% dépend largement du montant de la franchise.

La garantie ne sera mobilisée qu’après l’érosion d’une franchise à la charge de l’assuré. Les assureurs souhaitent en effet que l’assuré supporte à travers la franchise, de manière prioritaire un premier niveau de risques de manière à aligner ses intérêts avec ceux de l’assureur et ils insistent souvent pour avoir une franchise d’environ 1 ou 2% de la valeur d’entreprise, et non un simple seuil. De fait, augmenter la franchise et/ou convenir d’un « De Minimis » élevé, devrait avoir pour effet de faire baisser le montant de la prime.

Le coût de la police pourra être supporté par le vendeur et/ou l’acquéreur selon les négociations entre les parties.

Durée

La durée de la garantie n’a pas d’impact sur le montant de la prime, étant entendu que la durée n’excède que rarement 7 ans.

Rôle des courtiers

Il faut garder à l’esprit que même si l’assurance GAP est un outil très intéressant et efficace, il n’en demeure pas moins que c’est aussi un mécanisme complexe, qui peut entrainer dans certains cas un allongement de la durée de la transaction si les conseils et les parties n’anticipent pas les besoins et demandes des assureurs. Même si l’existence d’une assurance GAP a souvent pour effet de simplifier les négociations entre le vendeur et l’acquéreur, il faut garder en tête que l’assureur va examiner de près les termes de la garantie de passif et il convient d’éviter que le vendeur, sous prétexte qu’il va externaliser son risque, accepte de consentir des garanties qui ne seraient pas in fine acceptables pour un assureur et donc se révèlent inassurables.

Il existe actuellement sur le marché en France 18 acteurs sur le marché de l’assurance GAP avec des profils très différents, qui vont de l’assureur classique (types, AIG, Allianz, Zurich…) aux assureurs souscripteurs spécialisés (type ANV) en passant par les syndicats du Lloyds.

Pour la mise en place de l’assurance GAP, il est essentiel d’avoir recours à un courtier qui possède une bonne connaissance du mécanisme à l’assurance GAP. A côté des traditionnels courtiers français, et notamment dans le cadre de transactions immobilières, beaucoup d’acquéreurs sollicitent des courtiers britanniques, qui accompagnent leurs clients à tous les stades de la transaction et qui conseillent sur la catégorie d’assureurs la plus appropriée, suivant la nature et le montant de la transaction. Le rôle du courtier est de même essentiel dans le cadre de la négociation des termes de la police avec l’assureur et dans le traitement des éventuelles réclamations post cession.

Les étapes clés de l’assurance GAP

-La remise à l’assureur de l’intégralité des rapports de due diligence des conseils de l’acquéreur et parfois des conseils du vendeur s’il existe une VDD. L’assureur pourra en cas de risques significatifs identifiés demander à ce que ses propres conseils procèdent à une évaluation plus poussée de ces risques et, si la probabilité d’occurrence d’un risque est jugée trop importante, soit exclure le risque de la police soit le traiter dans le cadre d’une police séparée assortie d’une prime et de conditions spécifiques.

-La négociation attentive de la rédaction des déclarations et du périmètre de l’indemnisation de la garantie de passif et des conditions de sa mise en jeu. Le rôle des conseils et du courtier sera même essentiel à ce stade, et l’assureur pourra faire des commentaires et demander des modifications.

-La négociation des termes de la police d’assurance. Il est essentiel qu’il y ait une cohérence entre les termes de la police et ceux de la garantie de passif, en particulier sur la procédure de mise en jeu de la garantie, la gestion des réclamations de tiers et les éventuelles exclusions. De manière générale, tous les faits, évènements ou risques connus ou identifiés avant la cession seront exclus de la couverture.

Traitement des réclamations

De manière générale, on observe une attitude plutôt positive et coopérative dans le traitement des réclamations de la part des assureurs. Le délai généralement observé pour le traitement et remboursement d’une réclamation est en moyenne de 6 mois. Les praticiens se sont interrogés sur l’attitude qui serait adoptée par les assureurs en cas d’éventuels manquements des conseils dans le cadre des opérations de due diligence, mais pour le moment et à notre connaissance, aucun assureur ne s’est retourné contre les avocats à ce titre. En revanche en cas de fraude ou dol du vendeur, les assureurs n’hésitent pas à se retourner contre ce dernier.

Il sera intéressant à l’avenir de voir si les recours contre les vendeurs sont ou non amenés à se multiplier, sur le fondement de l’existence d’une obligation de bonne foi précontractuelle, qui a été consacré dans le cadre de la réforme récente du droit des contrats et jette un nouvel outil dans l’équilibre jusqu’ici très « balisé » des négociations des garanties de passif entre acquéreurs et vendeurs.