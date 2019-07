Un milliard d’euros pour le second fonds d’infrastructure de Cube

Lancé en septembre 2016 pour succéder au premier fonds, le nouveau véhicule “Cube II” a achevé son dernier closing le 28 juin, portant son montant total à 1,043 milliard d’euros.

Cube IM peut enfin souffler : près de trois ans après le premier closing de Cube Infrastructure Fund II, en septembre 2016, pour 358,5 M€, le fonds a signé le second et dernier closing final de son nouveau véhicule d’investissement. Une levée de fonds qui voit notamment des fonds américains et japonais rejoindre le rang des souscripteurs de Cube, pour le plus grand plaisir de ses dirigeants.