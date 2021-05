Confidentialité des enquêtes internes : maîtrisez les enjeux RGPD, social et pénal !

Le besoin de diligenter une enquête interne peut s’inscrire dans des contextes très différents, qu’une procédure judiciaire ait été initiée ou non, que l’enquête fasse suite à un signalement interne ou à une suspicion de faits ou de comportements inadéquats, ou encore de manière préventive. Dans tous les cas, l’entreprise a pour objectif de s’assurer que la gestion de ses affaires est conforme aux lois et règlements et de maîtriser ses risques.

