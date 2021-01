Comment réussir une transaction en période de crise ? - Le Magazine des Affaires

Comment réussir une transaction en période de crise ?

L’année 2021 sera une année de consolidation : transaction entre sociétés concurrentes, renforcement de fonds propres avec entrée d’un partenaire financier au capital, issu du Private Equity ou non, opérations de cessions d’actifs non stratégiques avec détourage, carve-out. Les mises en place des PGE (Prêts garantis par l’Etat) en 2020 ont permis à nombre d’entreprises d’échapper aux tensions de trésorerie, voire au redressement judiciaire mais ont démontré la faiblesse des fonds propres des PME françaises et leur besoin de renforcement de haut de bilan.

