CGG : une restructuration sur les rails

Le groupe de services parapétroliers qui affichait une nouvelle perte de 576,6 M$ l’an passé a été placé en sauvegarde par le TC de Bobigny (Et sous la protection du Chapter 11 et 15 aux USA) pour lui permettre de renégocier sa dette (2,7 Md$). Le scenario d’un Debt for Equity Swap de 1,95 Md$, d’une augmentation de capital de 125 M$ et d’une émission HY de 375 M$ se précise.

Plombé par la chute du pétrole, le groupe de services parapétroliers subit depuis trois ans la plus violente baisse de marché de son industrie. Ses pertes atteignaient dépassaient encore 500 M€ fin 2016 (contre 1,45 Md$ en 2015) et son chiffre d’affaires a quant à lui été divisé par 3 en deux ans, à 1,19 Md$.

Dans ce contexte, CGG a été contraint d’abaisser son point mort en réduisant ses effectifs de 5 200 salariés. Pour mémoire, le 13 juin 2017, CGG avait signé un accord de principe avec certains des créanciers au terme duquel les détenteurs de Senior Notes pourront convertir leur titre en capital au prix de 3,5$ par action ; Les détenteurs des OCEANEs pourront convertir intégralement en actions au prix de 11,5 $ par action. Enfin des BSA sont alloués gratuitement aux actionnaires historiques, au prix d’exercice de 3,5$, 4 BSA pour 3 actions détenues. Au total, ce « debt-for-equity swap » porterait sur 1,95 Md$. En parallèle, l’opérateur prévoit de récupérer de nouvelles liquidités en réalisant une augmentation de capital avec maintien du DPS à hauteur de 125 M$ ouverte aux actionnaires existants (Bpifrance AMS Energie, DNCA) mais également une émission de nouvelles obligations à haut rendement de second rang de 375 M$. Ces obligations porteront un coupon flottant calculé sur l’Euribor pour la partie en euros et le Libor pour la partie en dollars, plus une marge de 4 %. En outre, des intérêts capitalisés de 8,5 % par an seront payés à l’échéance des titres, dans six ans. Les porteurs recevront également des bons de souscription d’actions leur permettant d’acheter celles de CGG à un prix très faible. Pour que tout soit mis en place, le groupe attend l’approbation du plan par les porteurs de dette fin juillet et par les actionnaires fin octobre 2017.

Les acteurs clefs :

AJ : H. Bourbouloux Conseils financiers : Lazard (J-L Girodolle, F. Guichot-Pérère, F. Kayat), Morgan Stanley (B. Babcock) ; Conseil juridique : Linklaters (A. de Mauléon), Weil (Y. Piette), Davis Polk (Georges Terrier) Conseils prêteur : Rothschild & Cie (A. Joubert) ; De Pardieu (J. Gumpelson) ; prêteur Océane : Darrois Villey (M. Lebeuf) Conseil HY : Messier Maris; juridique : Willkie Farr & Gallagher (L. Spizzichino) Conseil DNCA : Orrick (S. Golshani, A. Hojabr)

Juillet 2017